Афганистан для "чайников". Часть 2: Кому и когда принадлежал Афганистан

Если обострения в Сирии, Ливии и Ираке имеют эпизодический характер, то Афганистан можно смело назвать страной вечных войн. С древнейших времен народы этой территории воевали между собой и с иностранными интервентами.

Одними из первых на земли современного Афганистана покусились персы. В середине VI века до нашей эры они включили их в состав своей Ахеменидской империи. Персидское владычество длилось почти 9 веков, пока Афганистан не завоевал Александр Македонский в 330 году. После смерти великого полководца эти земли контролировало государство Селеквидов, основанное военачальником Македонского. В это время начинается распространение буддизма. В последующие столетия Афганистан входил в Греко-Бактрийское царство, Парфянскую и Кушанскую империю с центром в самом Афганистане. В III веке кушанов сменили сасаниды. Затем сюда вторглись гунны, эфталиты, а в 557 году регион вошел в состав Тюркского каганата.

В VII веке начался процесс, который определит всю последующую историю Афганистана вплоть до наших дней, - исламизация. Набравшиеся сил на Аравийском полуострове арабы вторглись в западный Афганистан и принесли с собой свою религию. Уже в X веке, когда эти территории вошли в империю Саманидов, ислам окончательно утвердился . Далее пальма первенства вновь перешла к тюркам, которые на рубеже X-XI веков создали обширную империю Газневидов в составе Ирана, Индии и Средней Азии. С этим периодом связан подъем науки и культуры. В XII Афганистан присоединила таджикская династия Гуридов, а их в следующем веке покорило персидское государство Хорезм. В XIII веке Хорезм покорило войско Чингисхана, и вместе с ним Афганистан вошел в Монгольскую империю. В XIV веке сюда пришли тюркские завоеватели – тимуриды. Их потомок Бабур правил Кабулом и основал империю Великих Моголов, покоривших Индию. Правление тюркских племен продолжилось в XVI-XVII веках, когда Афганистан вошел в империю Сефевидов. В XVII они все еще владычествовали над регионом, уступив позднее контроль Бухаре.

Лишь в XVII веке в результате восстаний против Персии афганцам удается создать мелкие независимые государства – Кандагарское (под властью пуштунской династии Хотаки) и Гератское княжества, а также Балханское ханство. В начале XVIII века афганцы пошли походом на Сефевидов и взяли их столицу Исфахан, но потерпели поражение от основателя династии Афшаридов (тюрки-огузы) Надир-шаха. После его гибели империя Сефевидов распалась, и в 1747 году военный командир Ахмад-шах Дуррани основывает первое афганское государство – Дурранийскую державу. Однако сразу после его смерти Афганистан распадается на самостоятельные княжества, поделенные преемниками Ахмад-шаха: Пешаварское, Кабульское, Кандагарское и Гератское.

Следующие столетия (XVIII-XIX вв) Афганистан превращается в арену борьбы между завоевавшей Среднюю Азию Российской империей и расширявшей свое влияние из Индии Британской империей. Этот период известен в истории как "Большая игра". В этот период британцы предпринимают масштабные попытки завоевать Афганистан целиком. Но каждая из трех войн (1838-1842, 1878-1880, 1919) привела к поражению англичан. Во время третьей англо-афганской войны начались волнения в Индии, и Британская империя перебросила силы из Афганистана туда для наведения порядка.

Вторая попытка создать независимый Афганистан сделана Аманулла-ханом по окончании войны с британцами в 1919 году. РСФСР стала первым государством, признавшим новое образование – Эмират Афганистан. В 1926 году так же поступила смирившаяся с потерей Афганистана Великобритания. Почти пять десятилетий Афганистан просуществовал в качестве монархии, пока в 1973 году Мухаммед Дауд не совершил госпереворот и не основал республику. Однако править Дауду пришлось недолго. Через пять лет в Афганистане происходит революция, и власть берут коммунисты из Народно-демократической партии (НДПА). Афганские коммунисты начали проводить радикальные реформы. Глава государства Нур Мухаммед Тараки приступил к секуляризации, что вызвало массовые протесты, переросшие в гражданскую войну. СССР ввел войска в Афганистан в 1979 году, чтобы сохранить коммунистический режим. Кабулу и советским войскам противостояли моджахеды, которых спонсировали и вооружали США, арабские страны, Иран и Китай. Из-за больших потерь (около 15 тысяч военнослужащих) в 1989 году СССР вывел войска из Афганистана. Просоветский лидер Мухаммед Наджибулла продержался еще три года, пока в 1992 году моджахеды не вошли в Кабул. Наджибуллу казнили, а обезображенное тело повесили на ворота президентского дворца.

Победившие моджахеды начали борьбу за власть, что привело к тяжелым боям в Кабуле между полевыми командирами Ахмад Шах Масудом ("Панджшерский лев") и Гульбеддином Хикматияром. К тому времени усилилось влияние созданного в 1994 году в Пакистане движения "Талибан" (запрещено в РФ), образованного из беженцев, которые покинули Афганистан после вторжения СССР. Получившие религиозное образование талибы ("студенты" с пуштунского) в 1996 году взяли под контроль большую часть Афганистана. Состоявшее из таджиков и узбеков сопротивление ("Северный альянс") начало борьбу с талибами, но было вытеснено в северные районы. Талибы принялись устанавливать в стране жесткий шариатский режим. Музыка была запрещена, статуи Будды VI века были взорваны, а на Олимпийском стадионе начались публичные казни. Террорист номер 1, Усама бен Ладен после терактов 11 сентября нашел прибежище у талибов, что вынудило США начать операцию "Несокрушимая свобода". Вторжение Пентагона 7 октября 2001 года разрушило Исламский Эмират Афганистан. На его месте возникло марионеточное государство Исламское государство Афганистан. Его лидером был избран пуштун Хамид Карзай. В 2014 году его сменил другой пуштун – Ашраф Гани.

После прихода в США к власти Барака Обамы в 2009 году Вашингтон взял курс на вывод войск из Афганистана. Однако этот процесс затянулся, и лишь при Дональде Трампе Пентагон договорился с талибами об эвакуации американских ВС. В это же время нашедшие прибежище в Пакистане талибы начинают восстанавливать свои позиции и переходят в наступление. Если в 2017 году они уже контролировали половину страны, то после начала вывода войск Джозефом Байденом "Талибан" подчинил себе почти 90 процентов страны. Сегодня талибы находятся в шаге от повторения своего успеха 1996 года.

Таким образом, Афганистан почти всю свою историю являлся ареной борьбы великих держав. Столетиями ее контролировали то персы, то тюрки. В наше время силами тут померились сверхдержавы – СССР и США, однако и им пришлось отказаться от планов по контролю самой неконтролируемой в мире страны.