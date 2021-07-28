Стало известно название первого "умного" города в Узбекистане

Онлайн-встреча, на которой обсуждался проект установки "умных" инфраструктурных сетей, создание центра управления "умным городом" и организация smart-сервисов, прошла в Нурафшане, который станет первым "умным" городом Узбекистана. Такое сообщение распространила пресс-служба хокимията Ташкентской области.

В нем говорится, что, благодаря сбору многочисленных данных, связанных с окружающей средой, движением на дорогах, преступностью, а также обмену ими с соответствующими организациями и анализу их в режиме реального времени, можно будет эффективно управлять регионом.

Реализация проекта позволит Нурафшану послужить в будущем ведущей моделью при расширении территории "умных" городов в Узбекистане и ее постепенном инновационном продвижении в Центральной Азии.