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На строительство дорог в Кельбаджарском и Лачинском районах выделено 10 млн манатов

На строительство дорог в Кельбаджарском и Лачинском районах выделено 10 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня издал распоряжение о мерах по строительству дорожной инфраструктуры в освобожденных Кельбаджарском и Лачинском районах. Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно ему, в целях создания дорожной инфраструктуры в Кельбаджарском и Лачинском районах, из средств, предусмотренных в госбюджете АР на текущий год для реконструкции и восстановления освобожденных земель, Госагентству автодорог Азербайджана первоначально выделяется 10 млн манатов (почти $5,9 млн).

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Вестник Кавказа

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