Директор "Самбо-70" прокомментировал бронзу дзюдоистки Таймазовой

Против российской сборной давно ведется нечестная игра, заявил гендиректор ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Он раскритиковал работу судей в полуфинальном поединке по дзюдо между россиянкой Мадиной Таймазовой и японкой Тидзуру Араи на Олимпийских играх-2020 в Токио.

"Против нашей сборной команды уже давно идет тенденция, чтобы нас придушить. Это как санкции", - сказал он.

"И то, что Мадину Таймазову придушили судьи в полуфинале Олимпиады, - правда в этом есть! Мы должны это воспринимать, что ну произошло вот так, и дальше это тоже будет продолжаться, что поделать", - приводит его слова "Чемпионат.com".

Ранее сообщалось, что россиянка завоевала бронзу ОИ-2020 в Токио.