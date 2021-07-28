Рецидивист украл освещение взлетно-посадочной полосы в Семее
Входные огни похитили со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Семея. Об этом рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.
По его словам, преступник нанес ущерб более чем на 1,4 млн тенге.
После получения сигнала о ЧП было начато досудебное расследование по ст.188 Уголовного кодекса (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение).
Бекиев заявил, что в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний житель Семея, ранее неоднократно судимый за такие же поступки.
Сам похититель пояснил, что сдал украденное в пункт приема металлолома.
"Приговором суда №2 Семея мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года", - цитирует Бекиева Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа
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