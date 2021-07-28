Хаменеи провел последнюю встречу с уходящим правительством Рухани

Сегодня состоялась последняя встреча духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи с уходящим правительством президента страны Хасана Рухани, информирует пресс-служба иранского правительства.

По словам Хаменеи, основное наследие "нынешнего кабинета министров для следующего правительства является неоправданность доверия Западу". Он пояснил, что в ходе последних переговоров по ядерной сделке "наши дипломаты усердно работали и в отдельных случаях преуспели, но американцы упрямо стояли на своем".

Далее Хаменеи указал на то, что американская сторона на словах обещала снять санкции, но "на практике только выдвигали новые условия". "Они утверждали, что, если в текст не будут добавлены пункты о будущих переговорах по региональной политике [Ирана], ракетной программе и ядерной сделке, то соглашение не будет достигнуто", - приводит слова Хаменеи ТАСС.