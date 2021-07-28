"Школьные" выплаты начнутся на две недели раньше в России

Российский президент Владимир Путин поручил начать зачисление единовременных выплат на школьников по 10 тыс рублей на две недели раньше запланированного срока. Это произошло на совещании по подготовке к новому учебному году.

Глава государства поднял вопрос о более раннем, чем предполагалось, проведении таких выплат , чтобы "люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться" к началу учебного года.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что технически выплаты на 17 млн детей могут быть сделаны уже 2 августа.

"Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника", - цитирует российского лидера ТАСС.

Министр пояснил, что для этого понадобится еще внести изменения в соответствующее постановление правительства, где указана дата начала выплаты, и подчеркнул, что это может быть сделано оперативно.