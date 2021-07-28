Разрешение на тонировку автомобиля в Узбекистане надо будет получать по-новому

Жители Узбекистана с 1 октября текущего года смогут получить разрешение на затемнение стекол автомобиля только используя Единый портал интерактивных государственных услуг. Такое сообщение распространила пресс-служба Министерства юстиции страны.

В нем говорится, что автовладелец сможет самостоятельно вводить информацию об изменении цвета стекол своей машины, при этом разрешение на тонировку задних стекол и верхней части лобового стекла не нужно, ограничений по светопропускаемости также нет. Единственное условие - тонировка верхней части лобового стекла не должна превышать 14 см.

Срок на выдачу разрешения для затемнения остальных стекол не изменился и составляет, как и прежде, один год, передает Sputnik Узбекистан.

Переоформление разрешения на тонировку через Единый портал интерактивных госуслуг осуществляется бесплатно.