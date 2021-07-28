В Москве могут закрыть летние веранды

Мэрия Москвы порекомендовала владельцам ресторанов и кафе закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили в московском департаменте торговли и услуг.

Ранее сообщалось, что сегодня в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град и усиление порывистого ветра до 17 м/с.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - указано в сообщении столичного департамента.