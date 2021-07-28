Продавец поддельных сертификатов задержан в Краснодаре

Правоохранители Краснодара задержали продавца липовых сертификатов о прививке от коронавирусной инфекции нового типа. Им оказался приезжий из Нижегородской области, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате обыска, по месту жительства подозреваемого были найдены бланки, печати и электронные образцы различных бланков.

"Он разместил объявление в сети, что готов продать сертификат о прививке за сумму от 500 до 1000 рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что за два месяца деятельности он успел продать несколько десятков поддельных справок.

По факту возбуждено уголовное дело.