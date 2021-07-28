Посол Ирана: в Тегеране рассчитывают на скорый контакт Путина и Раиси

Тегеран выразил надежду, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Ирана Эбрахимом Раиси состоятся скоро. Об этом заявил посол Исламской республики в Москве Казем Джалали.

"Дай бог, будет контакт между господином Раиси и господином Путиным как можно скорее", - приводит слова Джалали ТАСС.

Посол отметил, что Россия и Иран планируют расширить сотрудничество. Он также напомнил, что ранее Путин поздравил Раиси с победой на недавних президентских выборах. "В новом периоде наши отношения будут получать дальнейшее развитие", - добавил Джалали.

Напомним, что на выборах президента Ирана, которые прошли 18 июня, победу одержал Эбрахим Раиси. Он получил 17,9 млн голосов. Инаугурация избранного главы государства состоится 5 августа.