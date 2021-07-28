Мустафа Шентоп не говорил о "совместной армии" Азербайджана и Турции (ВИДЕО)

Распространенное сегодня в СМИ сообщение о том, что спикер парламента Турции Мустафа Шентоп на пресс-конференции в Гяндже заявил о ведущихся между Баку и Анкарой "переговорах по созданию совместной тюркской армии", не соответствует действительности и стало результатом ошибки перевода.

Как следует из оказавшейся в распоряжении "Вестника Кавказа" видеозаписи отрывка пресс-конференции, проходившей на самом деле в Баку, журналистка спросила политика, могут ли Турция и Азербайджан "создать единую армию".

Мустафа Шентоп ответил следующее: "Сейчас между Турцией и Азербайджаном идет сотрудничество по ряду направлений. Два государства ведут сотрудничество в том числе в сфере совместных военных учений. Но наша политика вписывается в лозунг покойного президента Азербайджана Гейдара Алиева "Один народ, два государства". В этом направлении мы реализуем множество работ".

Представляем данный видеоролик.