Сильный пожар вспыхнул в лесах Антальи

В тушении сильного лесного пожара в Анталье задействовано 15 вертолетов, сообщает администрация района Манавгата.

"Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", - сказано в сообщении.

Пожар в двух точках близлежащего лесного массива вспыхнул во второй половине дня. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на большой территории. Из-за возгорания пришлось эвакуировать три жилых квартала.

Отмечается, что министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли выехал в зону стихийного бедствия.