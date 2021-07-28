Гарибашвили поздравил Бекаури с победой в Токио

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил грузинского дзюдоиста Лашу Бекаури с победой на Олимпийских играх в Токио, сообщение опубликовано в социальной сети Facebook.

Ранее стало известно, что Бекаури стал Олимпийским чемпионом, преодолев в финале соперника из Германии в весовой категории до 90 кг Эдуарда Триппеля.

"Первое золото! Лаша Бекаури победитель Олимпийских игр в Токио! Грузинский дзюдоист в финале победил немца Эдуарда Триппеля! Поздравляю Лашу и всю Грузию!" – написал Гарибашвили, передает Sputnik Грузия.

Это третья медаль страны на Играх в Токио и первая золотая. Ранее серебро Олимпиады завоевали дзюдоисты Важа Маргвелашвили (-66 кг) и Лаша Шавдатуашвили (-73 кг).