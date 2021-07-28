Песков назвал США одним словом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая текущий уровень российско-американских отношений, заявил, что Вашингтон нельзя назвать партнером Москвы.

"Скорее, они наши оппоненты или визави. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению", - сказал он в ходе брифинга, отметив, что глава российского государства Владимир Путин неоднократно демонстрировал политическую волю, направленную на нормализацию этих отношений.

Далее Песков отметил, что Россия и США перешли от только пикирования к переговорам. "Все-таки тот факт, что в Женеве сидят наши эксперты и общаются по вопросам стратегической стабильности, другие контакты — это то, что является весьма положительным знаком", - обратил внимание представитель официальной Москвы.

Песков также выразил надежду, что как минимум в ходе таких контактов стороны будут максимально полно доносить позиции друг до друга.