Уроженцам Чечни вынесен приговор за содействие террористам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти с половиной и пяти годам заключения двух уроженцев Чечни, которые обвинялись в помощи террористам, сообщает пресс-служба суда.

В 2015 году Анвар Болотханов помог человеку уехать в Сирию для участия в запрещенном вооруженном формировании, перечислив 20 тыс рублей. Банковскую карту для перевода средства ему предоставил второй подсудимый - Камиль Эльдаров. Подсудимые полностью признали свою вину.

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок Болотханову - пять лет шесть месяцев, Эльдарову – пять лет исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.