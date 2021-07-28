Посол Азербайджана в России: Армения должна подписать мирный договор с Азербайджаном

Баку призвал Ереван конструктивно подойти к вопросу делимитации границ и подписать мирный договор, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

"Мы со своей стороны неоднократно заявляли, что война закончилась, конфликт остался в прошлом, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирный договор, а также конструктивно подойти к вопросу делимитации границ", - приводит слова посла РИА Новости.

Полад Бюльбюль оглы отметил, что армянская сторона затягивает процесс урегулирования отношений с Азербайджаном, что препятствует созданию новых условий для развития региона.

Что касается продления пребывания российских миротворцев в регионе, то, по словам посла, "еще рано говорить об этом".

"Миротворческий контингент Российской Федерации, временно размещенный на территории Азербайджанской Республики, продолжает выполнять возложенные на него военные и гуманитарные задачи", - заявил Бюльбюль оглы.

Он подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для реализации задач, которые определили главы России, Азербайджана и Армении.