Полад Бюльбюль оглы: "Война в Карабахе закончилась, конфликт завершен"

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дмитрию Виноградову о том, как в Баку рассматривают обстановку в Карабахе и выполнение соглашения о прекращении огня, оценил ход российской миротворческой миссии, и высказал мнение о том, что мешает установлению спокойствия на азербайджанско-армянской границе.

– Прошло уже несколько месяцев с подписания руководителями Азербайджана, Армении и Российской Федерации заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Довольна ли азербайджанская сторона ходом его выполнения? Какие пункты еще не выполнены?

– В первую очередь, благодарю вас за предоставленную возможность еще раз донести до российской аудитории информацию о нынешней стадии реализации пунктов трехстороннего заявления. Хочу особо обратить внимание на то, что несколько дней назад президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал обширное интервью государственному телевидению Азербайджана, в котором коснулся практически всех вопросов региональной стабильности и безопасности. Пользуясь этой возможностью, призываю всех заинтересованных лиц серьезным образом ознакомиться с данным интервью.

Касаясь вашего вопроса, в котором вы упомянули термин "Нагорный Карабах", то считаю важным особо подчеркнуть, что азербайджанская сторона на самом высоком уровне уже не раз заявляла об отсутствии в Азербайджане такой территориальной единицы. Нагорно-Карабахская автономная область была создана 7 июля 1923 года как искусственное образование и была законно упразднена парламентом Азербайджана в ноябре 1991 года после восстановления государственной независимости. Кстати, 7 июля сего года указом президента были утверждены экономические районы Азербайджанской Республики, в том числе Карабахский, включающий город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы и Восточно-Зангезурский, который охватывает Джебраильский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангиланский районы. Поэтому о нагорной части Карабаха как об отдельной единице речи быть не может.

Вместе с тем мы воспринимаем заявление лидеров Азербайджана, России и Армении не только в качестве документа о прекращении огня, но и как соглашение об окончательном решении конфликта и практически признание Арменией своей капитуляции во Второй карабахской войне.

Говоря о ходе выполнения упомянутого заявления, нужно отметить, что между Азербайджаном и Россией есть полное взаимопонимание по вопросу дальнейшего постконфликтного устройства. Обе страны исходят из того, что война закончилась, и конфликт завершен. Определенная часть пунктов заявления уже выполнена. Вместе с тем на повестке дня остаются такие важные вопросы, как возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные места и разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе, основной составляющей которой, естественно, является Зангезурский коридор. Несомненно, что появление новых международных транспортных коммуникаций выгодно прежде всего самой Армении и обеспечит устойчивое развитие всего региона, создаст условия для торговли, улучшения жизни живущих там людей, и эти планы являются безальтернативными.

Как известно 11 января 2021 года главами трех стран было подписано еще одно заявление, которое коснулось конкретно открытия железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе, как это было предусмотрено пунктом 9 заявления от 9 ноября прошлого года. Была создана трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, которая начала работать, провела ряд встреч и определила направления дальнейшей деятельности. Но к большому сожалению, Армения с июня месяца торпедирует работу данной группы, что ясно показывает нежелание армянской стороны выполнять взятые на себя международные обязательства. Несмотря на это, Российская Федерация, проявляя добрую волю, продолжает содействовать реализации достигнутых договоренностей, а заместитель премьер-министра России совершает визиты в Азербайджан и Армению, где обсуждает вопросы в двустороннем формате.

Двадцатого июля по приглашению президента России Владимира Путина президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил рабочий визит в Российскую Федерацию, в ходе которого между нашими лидерами был проведен обмен мнениями по широкому спектру вопросов, включая региональную стабильность и безопасность. По завершении рабочей поездки президент Азербайджана положительно оценил итоги визита, отметив, что обе страны являются стратегическими партнерами, между которыми нет разногласий, связанных с перспективами долгосрочного стратегического сотрудничества, в том числе и по вопросу, связанному с постконфликтной ситуацией.

– Как оцениваете ход российской миротворческой миссии? Есть ли вероятность, что ее полномочия будут продлены после истечения пятилетнего мандата?

– Как вы знаете, миротворческий контингент Российской Федерации, временно размещенный на территории Азербайджанской Республики, продолжает выполнять возложенные на него военные и гуманитарные задачи, несмотря на провокации, к которым армянская сторона время от времени прибегает. И это негативно влияет на усилия, направленные на достижение долгосрочного мира в регионе.

За это время я уже несколько раз побывал в Шуше и сам был свидетелем стрельбы с армянской стороны. Но несмотря на это, могу сказать о большой работе, проводимой по восстановлению этого города, объявленного культурной столицей Азербайджана.

Что касается дальнейшего продления пребывания российского контингента на территории Азербайджана, то, наверное, сегодня еще рано говорить об этом. Мы должны приложить максимальные усилия для выполнения тех задач, которые определили главы наших государств.

– По заявлению армянской стороны, в руках Азербайджана остается несколько десятков военнопленных, тогда как Азербайджан рассматривает этих людей как диверсантов, задержанных за совершение терактов. В то же время мы видим, что время от времени некоторых из этих людей азербайджанская сторона передает Еревану. Возможна ли в ближайшее время передача новых групп, в том числе в обмен на карты минных полей или что-то еще?

– Суть вопроса в следующем. Группа лиц из Ширакской области Армении была захвачена в результате антитеррористической операции спецслужб Азербайджана. Эта диверсионная группа террористов была заброшена на наши территории в конце ноября 2020 года с целью совершения террористических актов против вооруженных сил Азербайджана и гражданских лиц. Они успели убить четырех военнослужащих азербайджанской армии и ранить гражданское лицо. Члены диверсионной группы были обезврежены в декабре прошлого года, то есть спустя месяц после окончания войны, и привлечены к уголовной ответственности. Вопрос, связанный с террористами, никоим образом не должен политизироваться, а действия таких лиц должны квалифицироваться в рамках национального законодательства с учетом международных документов и практики государств. Совершенно очевидно, что эти лица ни по каким международным конвенциям не могут рассматриваться в качестве военнопленных, и на них не распространяются положения трехстороннего соглашения. Члены упомянутой группировки были привлечены к уголовной ответственности, и в рамках судебного процесса вынесены соответствующие решения. Азербайджанская сторона подошла к данному вопросу объективно, исходя из состава и в зависимости от тяжести совершенных этими лицами преступлений. Многие из них были переданы армянской стороне, а некоторые приговорены к отбыванию наказания в Азербайджанской Республике. Будучи приверженной нормам международного гуманитарного права, азербайджанская сторона полностью выполнила соответствующий пункт заявления и уже передала Армении всех военнопленных и обнаруженные тела убитых военнослужащих во время войны.

Хотел бы сказать, что азербайджанская сторона на официальном уровне неоднократно выражала свое отношение к данному вопросу. Идентичное мнение также озвучил министр иностранных дел Российской Федерации на онлайн пресс-коференции 18 января сего года. Но противоположная сторона не слышит наших аргументов и пытается манипулировать ситуацией.

– Время от времени с азербайджано-армянской границы приходят тревожные новости о перестрелках, есть убитые и раненые с обеих сторон. Что мешает установлению спокойствия на границе?

– Как я уже говорил, отвечая на предыдущий вопрос, армянская сторона время от времени прибегает к различному роду провокациям, создавая напряженность. Буквально пару дней назад армянские вооруженные силы на Кяльбяджарском участке границы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии. В результате снайперского выстрела был убит наш военнослужащий. Я уверен, что на такие действия будет дан адекватный ответ. Эскалация напряженности на границе неприемлема, и вся ответственность за любой негативный сценарий развития ситуации ложится на армянскую сторону. Мы же со своей стороны неоднократно заявляли, что война закончилась, конфликт остался в прошлом, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирный договор, а также конструктивно подойти к вопросу делимитации границ. Однако, как мы видим, армянская сторона снова старается затянуть процесс урегулирования межгосударственных отношений и тем самым препятствует созданию новых условий для полноценного развития всего региона. Рано или поздно Армения будет вынуждена согласиться с новой реальностью, и чем скорее это произойдет, тем быстрее воссоздастся мир, и люди начнут нормально жить в регионе Южного Кавказа.

– В июне президенты Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию, которая, в частности, предусматривает открытие Зангезурского коридора. Когда он может быть открыт? Если он пройдет по территории Армении, то согласится ли Азербайджан, чтобы коридор оставался под контролем Еревана? Или коридор должен иметь экстерриториальный статус?

– Да, 15 июня сего года в Шуше произошло историческое событие. Между президентами Азербайджана и Турции была подписана декларация, которая перекликается с Карсским договором 1921 года, по которому Турция выступает гарантом безопасности Нахчывана. Она заложила основу нового уровня союзнических отношений между двумя странами. Открытие же Зангезурского коридора отмечается не только в Шушинской декларации, но также указано в заявлении от 9 ноября 2020 года, в котором четко прописаны обязательства по установлению связи между западными районами Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой.

В последнее время армянской стороной в многочисленных СМИ муссируется тема территориальных притязаний к Армении со стороны Азербайджана. Здесь нужно понимать, что подобные заявления со стороны Армении, которая на протяжении 30 лет оккупировала наши территории, осуществила этнические чистки, до основания разрушила некогда цветущие города и села, не имеет морального и нравственного права вообще говорить на эту тему. Все это время Армения предъявляла территориальные притязания к Азербайджану, основываясь на выдуманных исторических фактах. Однако, реалии говорят о другом. Западный Зангезур, ныне находящийся на территории Армении, до начала прошлого века являлся исторически азербайджанской землей и всего лишь в 20-х годах без каких-либо на то законных оснований был отторгнут от Азербайджана и передан советским правительством Армении.

Что же касается вашего вопроса о контроле над Зангезурским коридором, то здесь необходимо еще раз обратиться к тексту трехстороннего заявления, где четко прописано, что такой контроль будет осуществлять Пограничная служба ФСБ России, которая и без того обеспечивает безопасность внешних границ современной Армении. Абстрагируясь от конкретной ситуации, хочу заметить: как можно считать независимой страну, государственные границы которой охраняют войска другого государства?

– После подписания Шушинской декларации появились сообщения, что в Азербайджане возможно создание турецкой военной базы. Известно ли, где и когда возможно создание такой базы? Известны ли ее параметры?

– Ответ на этот вопрос надо искать в официальных заявлениях азербайджанской стороны, всякие разговоры и домыслы не должны быть основанием для выводов. В этой связи хотел бы обратить внимание на заявление по данной теме опытнейшего дипломата, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который во время пресс-конференции сказал, что "слухи мы не комментируем". Считаю, что сегодня весь регион стоит на пороге серьезных перемен, и надо сделать все возможное, чтобы не упустить этот исторический шанс новой реальности.