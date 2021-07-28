Профилактическая чистка фонтанов пройдет в Краснодаре на день ВДВ

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили о том, что сразу 12 городских фонтанов не будут работать в день ВДВ из-за профилактической чистки.

В фонтанах будет спущена вода, пройдет обработка и проверка систем подачи и фильтрации воды. В случае необходимости будет проведена замена насадок, которые разбрызгивают и рассеивают водные струи, регулируют силу их подачи.

"Работы проведут в течение 3 дней: со 2 по 4 августа. Проверка оборудования необходима для обеспечения стабильной работы фонтанов до конца сезона, который завершится в конце октября – начале ноября 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы краевой столицы.