Дарья Асламова о горькой истине Армении

Корреспондент "Комсомольской правды", военный журналист Дарья Асламова с советских времен специализировалась на "горячих точках". В ее послужном списке Абхазия, Нагорный Карабах, Камбоджа, Осетия, Таджикистан, Югославия, Руанда, Чечня, Мали… Недавно она снова побывала теперь уже послевоенном Карабахе. "Вестник Кавказа" предлагает читателям познакомиться с наиболее интересными выводами Асламовой, которая решила, что "Армения: Ноев ковчег, идущий ко дну".

После войны город Ханкенди находится под контролем российских миротворцев. Но, по наблюдениям Асламовой, сюда часто приезжают люди из Еревана: "Модный город. Я ошеломлена блеском огней, громкой музыкой, переполненными ресторанами, куда приезжают даже с Еревана по дороге, охраняемой русскими миротворцами, чтобы потом дома похвастаться: вот какой я храбрец! Играют пышные свадьбы... Мы сидим с друзьями в модном баре, где за соседним столиком гуляют люди из партии премьер-министра Пашиняна".

Местным все эти люди кажутся самозванцами, чужаками: "Где вы были, когда в городе сутками выли сирены и жрать было нечего, кроме холодной тушенки и тутовой водки?" Теперь здесь блестящие гости читают изысканные списки вин, а родственники погибших везут отсюда списки костей погибших солдат. Кости посылают в лаборатории Франции, а результатов ДНК ждут месяцами. "Да что с вами, армяне?! Где же ваши гордость и достоинство? Освободите пленных, похороните мертвых и оплачьте. Не ваш больше город Степанакерт. Вы его продали", - пишет Асламова.

Говоря о различиях первой и второй карабахских войн собеседники Асламовой рассказывают: "В 1992 году, когда началась полномасштабная война, встал принципиальный вопрос: мы вывозим всех детей и женщин и воюем. Но кто же будет воевать, когда некого защищать?! За одну голую землю никто воевать не будет. И было принято тяжелое решение: никого не выпускать. Есть нормальная реакция человека: убежать подальше от войны, а дело военного руководства этого не допустить. Мужик не будет воевать, если у него семья уехала… А в эту войну как будто было приглашение: валите отсюда, чего вы ждете?.. А идеализировать войну в тылу – это самое классное дело! Ты сидишь в Ереване, пьешь кофе, пукаешь и возмущаешься, почему русские нас не защищают".

"Это наша национальная, очень опасная черта – пытаться искать виновного извне. Ни одна страна не обязана защищать другую… За первые четыре месяца этого года Армению покинули 80 тысяч человек. Вряд ли они вернутся. Потом закончится лето, все родственники разъедутся, а мы останемся тут. В стране без людей", - говорит так называемый глава "МИД" непризнанной "НКР" Давид Бабаян.

"Идет великий исход. Это национальный исторический паттерн: покинуть родную землю, состояться на чужбине, повесить на стену картину с изображением горы Арарат и тосковать", - говорит другой собеседник Асламовой, военный журналист Ашот Сафарян. "Мы должны принять горькую истину, что как государство мы не состоялись, - продолжает он. – Мы можем быть только частью империи. Советская империя – это ренессанс Армении. В то время по промышленному потенциалу Армения, самая маленькая республика, была третьей после России и Украины. Я родился и вырос в маленьком городке Чаренцаван с населением 50 тысяч человек, где работали 10(!) заводов союзного подчинения. А потом наши пламенные патриоты, придя к власти, активно распродали все станки и оборудование Ирану и Турции. И кто мы сейчас?"

Поддерживает Сафаряна и публицист Артак Варданян: "При СССР Армения была одной из самых высокообразованных республик: культура, джаз, инженерия, великолепные школы. А сейчас все, у кого были мозги и возможности, уехали… Я не вижу здесь будущего. Нация превращается в простое сборище людей, когда у нее нет элиты. Военная элита побоялась арестовать премьер-министра, который в наглую сдавал войну, а его жена самовольно приезжала в Генштаб и командовала там, хотя по всем законам военного времени ее полагалось расстрелять за самоуправство… Идет деградация нации, когда быдло поднимает голову".

"В последние годы Армения меня порядком раздражала, как раздражает родной, но безнадежно эгоцентричный человек. Сотни политический партий. Бесконечные дрязги. Мелочная борьба за власть. Вечные нападки на Россию… Мания величия. Помню, как всего три года назад в Ереване, раскачиваясь на шатком стуле в уличном кафе, я слушала лекцию профессора экономики, который уверял меня, что Армения – будущий Сингапур! От этих слов я буквально(!) рухнула со стула. (Это еще друзья нашли мне самого «адекватного» профессора университета).

- У нас качественные, креативные люди, способные создать технологии в сжатые сроки, - заявил профессор.

- А в других странах таких нет?

- Таких, как в Армении, нет. Возьмите хоть азербайджанцев. Они могут только выращивать помидоры...

Я просто бесилась от подобного высокомерия. «Один армянин стоит десяти азербайджанцев». И тут же я выслушивала длинный список великих армянских героев, без которых Российская империя никогда бы не существовала (кто бы сомневался!). Я не злорадствую. Мне больно", - пишет Дарья Асламова, и ссылается на своего друга: "Армения – это просто миф. Сказка прекрасная, как гора Арарат, на которую мы смотрим каждый день, но она уже нам не принадлежит".