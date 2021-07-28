Utair свяжет Грозный и Новый Уренгой

Прямые рейсы между Грозным и Новым Уренгоем начнутся в с 15 августа, сообщили в авиакомпании Utair ("Ютэйр").

"С 15 августа Utair запускает рейс Грозный – Новый Уренгой по воскресеньям. Вылет из Грозного в 05:45, из Нового Уренгоя – в 13:30", - информирует перевозчик, уточняя, что стоимость билетов будет начинаться от 5185 рублей.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737−800. В настоящее время прямых рейсов между этими городами нет.