В Крым вернется аномальная жара

Аномально жаркая погода установится на Крымском полуострове в ближайшие пять дней, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

"29 июля - 2 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха днем до конца месяца будет достигать 37 градусов, а в начале августа - до 38 градусов.

"Среднесуточная температура по Симферополю - больше 27 градусов", - сообщили в МЧС.

В ведомстве рекомендуют жителям и гостям региона пить больше воды, находиться в тени, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы.