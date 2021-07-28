Nord Stream 2 AG: "Северный поток-2" готов на 99%

Газопровод "Северный поток-2" на данный момент завершен на 99%, об этом рассказали в Nord Stream 2 AG.

В компании-операторе уточнили, что трубоукладчик "Академик Черский" полностью осуществил изначально запланированный объем работ по укладке газопровода.

"Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - цитирует сообщение ТАСС.