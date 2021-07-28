В центре Ставрополя капитально отремонтируют водопровод

Работы по капитальному ремонту трубопровода пройдет на улице Ленина (от ул. Артема о ул. Маршала Жукова) в Ставрополе. Об этом сообщает администрация краевой столице, уточняя, что протяженность участка составляет 400 м.

"Необходимость работ обусловлена высоким износом сетей и растущей нагрузкой на коммуникации", - пояснили в пресс-службе.

В ходе ремонта будут обновлены сети, заменены устаревшие коммуникации и оборудование.