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В центре Ставрополя капитально отремонтируют водопровод

В центре Ставрополя капитально отремонтируют водопровод

Работы по капитальному ремонту трубопровода пройдет на улице Ленина (от ул. Артема о ул. Маршала Жукова) в Ставрополе. Об этом сообщает администрация краевой столице, уточняя, что протяженность участка составляет 400 м.

"Необходимость работ обусловлена высоким износом сетей и растущей нагрузкой на коммуникации", - пояснили в пресс-службе.

В ходе ремонта будут обновлены сети, заменены устаревшие коммуникации и оборудование.

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Вестник Кавказа

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