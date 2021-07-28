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Решил проскочить: поезд сбил автомобиль в Крыму

Решил проскочить: поезд сбил автомобиль в Крыму

Пассажирский поезд врезался в легковушку на регулируемом железнодорожном переезде в Крыму, проинформировало в пресс-службе МВД по Крыму.

Пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован.

Установлено, что водитель "ВАЗ 211440", на регулируемом железнодорожном переезде со шлагбаумом, двигаясь в направлении села Амурское, совершил выезд на запрещающий сигнал железнодорожного светофора. В результате произошло столкновение с движущимся пассажирским поездом рейс "Санкт-Петербург-Севастополь".

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Вестник Кавказа

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