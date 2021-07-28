Светлана Журова: Российским олимпийцам по силам попасть в тройку неофициального командного зачёта

Россия продолжает борьбу за олимпийские медали, которых на этот час у неё уже 19. Из них 7 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых. В неофициальном зачёте российские спортсмены вышли на четвертое место.

Пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников взяли золото и серебро. Тхэквондист Владислав Ларин стал лучшим в весовой категории свыше 80 килограммов. Серебро и бронзу россияне завоевали в стрельбе. В многоборье российские гимнастки одержали убедительную победу над командой США.

Большие надежды возлагаются на российскую команду гимнастов, подчеркнула в беседе с "Вестником Кавказа" олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.