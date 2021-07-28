"Грузинская мечта" отказалась от евросоглашения с оппозицией

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение выйти из соглашения президента Евросовета Шарля Мишеля, об этом сообщил на брифинге ее председатель Ираклий Кобахидзе.

"С аннулированием соглашения от 19 апреля с сегодняшнего дня страна возвращается к конституционному строю и политические процессы продолжаться в рамках Конституции", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Политик уточнил, что правящая партия отказалась от указанных в соглашении условий для назначения досрочных выборов, но подчеркнул, что такие выборы все-таки могут быть проведены - однако уже "по доброй воле" властей.

"Мы готовы по своей доброй воле назначить досрочные парламентские выборы не только в случае получения 43% (голосов избирателей - ред.), но и 53%, если мы увидим из поведения оппозиционных партий, что страна созрела для управления коалицией и такой режим правления не повредит государственным интересам", - указал Кобахидзе.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе, соглашение Мишеля было "однобоким". "В парламент вошли многие члены оппозиции, которые до этого туда не попадали (группа, которая близка к Михаилу Саакашвили, так называемые оппозиционные партии), но они не соблюдают его, и в итоге оказалось, что "Мечта" почему-то должна выполнять его в одностороннем порядке. Более того, не было заметно, чтобы западные партнеры Грузии с таким же энтузиазмом требовали бы от оппозиционеров соответствующих конструктивных действий. В итоге оппозиционеры ничем, кроме саботажа и дебоша, в парламенте фактически не занимались", - пояснил эксперт.

Он также подверг критике барьер 43%, который, согласно соглашению, должна была преодолеть "Мечта" на выборах в органы местного самоуправления осенью, в противном случае она была обязана объявлять внеочередные выборы. "Я был удивлен, когда власти в принципе согласились на это по сути беспрецедентное и неслыханное условие. Почему 43%, а не 41%, не 50%? Более того, очевидно, что в период борьбы с пандемией и активных реформ рейтинг правящей партии может сильно понижаться, но это не означает, что они должны уйти из правительства раньше конституционного срока. Это было неприемлемо", - подчеркнул Петре Мамрадзе.

"В этом плане решение "Мечты" можно приветствовать. Но в целом я не защищаю правящую группировку "Мечты": она совершила множество грубых ошибок в последнее время и, может быть, совершит еще. Нельзя позитивно оценивать ее работу, так как именно она ответственна за тяжелое положение, за политический кризис, который на пустом месте удалось создать Михаилу Саакашвили и его сообщникам, чему способствовали и ошибки "Мечты" - может быть, неосознанные, а может - вполне сознательные", - уточнил руководитель Института стратегии управления.

По словам эксперта, отказ "Мечты" от соглашения улучшит политическую обстановку в стране. Мамрадзе рассказал, что, когда правящая партия подписала документ, - фактически в два этапа, согласившись в итоге на два дополнительных условия, - чувство национального достоинства многих жителей страны было задето. "Получается, что такие важные вопросы решаются вне Грузии, что уже страной управляет не наш парламент, не наше правительство, а кто-то извне. Сейчас, в предвыборной ситуации, этот ход "Мечты" положительно отразится в целом на настроении населения и повлияет на тех, кто еще не решил, кому отдать свой голос", - заключил он.

Политолог Гела Васадзе предположил, что неожиданное решение "Грузинской мечты" может быть связано с заявлением заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева, который в интервью "Российской газете" обвинил США и ЕС в том, что они не оставляют попыток разорвать связи между народами СНГ, и привел в пример Грузию, которая действует в отношении оппозиции под диктовку ЕС и, соответственно, США. "[Власти Грузии] решили больше не прислушиваться [к ЕС]. Посмотрим, что у них из этого получится", - сказал он.

Эксперт пояснил, что шаг "Грузинской мечты" обострит политическую борьбу в Грузии. "Естественно, сейчас все политические партии находятся в режиме консультаций", - констатировал политолог.

Гела Васадзе добавил, что если власти Грузии продолжат эту линию, то это будет означать существенное сближение с Москвой и отход от курса на евроатлантическую интеграцию.