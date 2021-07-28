В результате падения автомобиля с обрыва в Кабардино-Балкарии погиб один человек

В Зольском районе Кабардино-Балкарии местный житель погиб при падении легкового автомобиля с обрыва, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"28 июля 2021 года в 11:30 по московскому времени стало известно об обнаружении в урочище "Канжал" Зольского района Кабардино-Балкарии упавшего в обрыв автомобиля "Lada 4х4". В результате происшествия 40-летний водитель, житель селения Залукокоаже, получил несовместимые с жизнью травмы", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на место трагедии выехали сотрудники ОГИБДД отдела МВД России по району и работники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Обстоятельства инцидента устанавливаются.