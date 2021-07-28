Шойгу выразил озабоченность ростом боевого потенциала НАТО у границ России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о том, что рост боевого потенциала НАТО вблизи границ России и Беларуси, вызывает серьезную тревогу.

"Совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск", - пояснил министр в ходе совещания глав министерств обороны стран-участниц ШОС.

В качестве примера он привел учения Defender Europe "с переброской войск и ведением наступательных операций на восточном фланге альянса", передает ТАСС.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что страны Запада отказываются конструктивно рассматривать "наши предложения по деэскалации напряженности". В частности, это касается вопроса отведения районов учений от линии соприкосновения и моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.