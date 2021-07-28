В Казахстан вернется тропическая жара

К предстоящим выходным в Казахстане ожидается постепенное повышение температуры, - говорится в прогнозе синоптиков "Казгидромета" на 29-31 июля.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами: 30-31 июля они пройдут на востоке страны, а 31 июля сильные дожди ожидаются на юго-востоке.

"Лишь на юго-западе и юге страны ожидается теплая погода без осадков. По всей территории республики прогнозируется повышение температуры воздуха: днем на западе, северо-западе до 25-41, севере и востоке до 23-33, в центре до 25-37 тепла", - говорится в сообщении, передает Tengrinews.kz.