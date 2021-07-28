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Сбежавшим из колонии в Дагестане беглецам вынесли приговор

Сбежавшим из колонии в Дагестане беглецам вынесли приговор

Кировский районный суд Махачкалы приговорил к двум годам лишения свободы шестерых заключенных, которые сбежали из исправительной колонии в поселке Шамхал, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что 22 сентября прошлого года шестеро осужденных сделали подкоп, через который совершили побег. Преступников удалось задержать в Калмыкии 30 сентября.

Суд признал их виновными по статье 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.  Отмечается, что указанные сроки прибавлены к наказаниям по предыдущим приговорам.

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Вестник Кавказа

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