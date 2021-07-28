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"Первый газ пойдет по "Северному потоку-2" в 2021 году"

&quot;Первый газ пойдет по &quot;Северному потоку-2&quot; в 2021 году&quot;

Строительство газопровода "Северный поток-2" должно быть завершено к концу августа, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле в ходе пресс-конференции по итогам результатов компании за II квартал, отметив, что пуск первого газа по возможен уже в этом году.

"Мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет", - сказал он, отметив, что также ожидает начала пусконаладочных работ на газпроводе во второй половине 2021 года.

Кроме того, глава OMV поприветствовал соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2", так как благодаря ему будет обеспечено завершение проекта и ввод газопровода в эксплуатацию, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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