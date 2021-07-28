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Губернатор Ставрополья пообщается с жителями края

Фото пресс-службы губернатора Ставропольского края
Фото пресс-службы губернатора Ставропольского края

Сегодня, 28 июля, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров проведет очередную прямую линию, - сообщает пресс-служба главы региона. 

В ходе ставшим уже традиционным общения с гражданами губернатор ответит на вопросы жителей края, заданные по телефону доверия, на видеовопросы а также на те вопросы, будут заданы во время эфира, - передает "АиФ-Ставрополье". 

Трансляцию в прямом эфире будут вести телеканалы "Свое ТВ", "Кавказ 24" и "ОТР", Прямая линия начнется в 18:00, - говорится в сообщении.

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    Вестник Кавказа

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