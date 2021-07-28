Свыше 50 населенных пунктов Дагестана остались без электричества

В 58 населенных пунктах Дагестана произошли аварийные отключения энергоснабжения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На 11:00 по московскому времени аварийные отключения энергоснабжения зафиксированы в 6 населенных пунктах Акушинского района, 2 - Ахвахского, 5 - Буйнакского, 6 - Дербентского, 1 - Кайтагского, 2 - Кизлярского, 4 - в Сулейман-Стальском, 10 - в Табасаранском районе и 22 - в Тляратинском районе Дагестана", - сказал собеседник.

Отмечается, что без света остались 800 домов в городе Дагестанские огни.