Новый Черек затопил Псыкод

В пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии проинформировали о том, что прошедшие в регионе сильные дожди спровоцировали подъем уровня воды в реке Новый Черек.

В результате в поселении Псыкод на улице Ленина оказались подтоплены семь приусадебных участков. В ведомстве уточнили, что социально значимые объекты в зону подтопления не попали.

В свою очередь синоптики отметили, что в ближайшие дни в Нальчике выпадет 45 мм осадков .

Ранее сообщалось, что на территории республики до конца сегодняшнего дня действует экстренное предупреждение. Так, в регионе ожидаются сильный дождь, грозы и шквалистое усиление ветра до 18−23 м/с, на реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.