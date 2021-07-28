Казахстан поделился своей вакциной с соседним Кыргызстаном

Фото МВК по нераспространению коронавирусной инфекции в Казахстане

Казахстан отправил в соседний Кыргызстан 25 тыс доз своей вакцины QazVac, - подтвердили в НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН страны, сообщает Informburo.kz.

"28 июля правительство РК в соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по результатам его переговоров с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым отправило гуманитарную помощь в виде 25 тысяч доз казахстанской инактивированной вакцины QazVac в Кыргызстан", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Казахстан".

Груз отправили из НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН Казахстана, расположенного в Кордайском районе Жамбылской области.

Ранее о том, что Казахстан готов наладить экспорт отечественной вакцины QazVac, заявлял президент страны Касым-Жомарт Токаев, отмечая, что препарат могут предоставлять странам Организации исламского сотрудничества в качестве гуманитарной помощи.