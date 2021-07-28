Курортный Пятигорск избавят от мусорного полигона - СМИ

Власти курортного Пятигорска рекультивируют мусорный полигон на улице маршала Жукова, - сообщает "Свое ТВ".

На эти цели в 2022 году из федерального бюджета выделят почти 143 млн рублей, а в 2023 – около 380 млн рублей. Заявку на его рекультивацию по нацпроекту "Экология" уже одобрили в Минприроды России, - передает "АиФ-Ставрополье".

На полигоне площадью 13,8 га хранится 804,3 кубометра мусора, - говорится в сообщении.

Напомним, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров распорядился убрать все стихийные свалки на Кавминводах до конца 2022 года.