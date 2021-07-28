Синоптик рассказала о погоде на выходные в Москве

Согласно прогнозу, предоставленному главным специалистом столичного метеобюро Татьяной Поздняковой, в выходные в Москве, ожидается жаркая погода с небольшим дождем.

"Погода будет более устойчивая и довольно теплая. В субботу в Москве лишь местами возможен кратковременный дождь, в воскресенье будет небольшой дождь", - сказала она.

Далее синоптик уточнила, что днем столбики столичных термометров поднимутся до плюс 25-28 градусов, на востоке – до плюс 29 градусов, вечером будет прохладнее – от плюс 16 до плюс 18 градусов, передает РИА Новости.