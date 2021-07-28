В Крыму полностью от COVID-19 привились более 330 тыс человек
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Крыму пока не сформирован, заявила глава управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская.
"Мы пока не можем говорить о коллективном иммунитете, и весь эпидемический процесс мы вынуждены корректировать исключительно ограничительными мероприятиями", - подчеркнула Пеньковская на заседании оперштаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Симферополе, сообщает "Интерфакс".
По данным Минздрава Крыма, вторую дозу препарата от коронавируса получили 334 тыс человек.
"На сегодняшний день в республику фактически поставлено 439 тысяч 718 доз вакцины. Вакцинировано первым этапом 410 тысяч 787 человек, вторым - 334 тысячи 366 человек", - заявил глава ведомства Александр Остапенко на заседании штаба.
Ранее отмечалось, что для формирования коллективного иммунитета в Крыму необходимо привить 800 тыс жителей полуострова.
Вестник Кавказа
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