Власти Сочи на время заморозили жилищное строительство

Власти Сочи ограничат выдачу разрешений на строительство многоквартирных жилых домов – такое решение сегодня приняло городское собрание Сочи.

"На территории муниципального образования будет запрещено строительство объектов жилого назначения, за исключением случаев строительства индивидуальных жилых домов, объектов, возводимых в целях восстановления прав обманутых дольщиков, исполнения ранее заключенных договоров комплексного и устойчивого развития территории, а также объектов, финансируемых за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов", - сообщили в пресс-службе Горсобрания, передает ТАСС.

Ограничения вводятся на срок до двух лет, пока разрабатывается генплан города. Документом ограничивается и площадь нового частного дома – она не должна превышать 300 кв м и 12 м в высоту, это позволит провести ревизию земли на курорте и определить места под строительство социальных объектов, дефицит которых в городе особенно заметен.