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Польша предъявила обвинения Германии по "Северному потоку-2"

Польша предъявила обвинения Германии по &quot;Северному потоку-2&quot;

Берлин нарушил "принципы энергетической солидарности", отказавшись препятствовать строительству газопровода "Северный поток-2", заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

По его словам, "вопрос уже скорее решен, если речь идет об окончании этой нитки". "К сожалению, Германия в очередной раз нарушила принципы энергетической солидарности. К сожалению, попытка блокады без европейской солидарности чрезвычайно трудная"", - сказал он в эфире Polskie Radio.

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