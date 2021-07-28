Польша предъявила обвинения Германии по "Северному потоку-2"

Берлин нарушил "принципы энергетической солидарности", отказавшись препятствовать строительству газопровода "Северный поток-2", заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

По его словам, "вопрос уже скорее решен, если речь идет об окончании этой нитки". "К сожалению, Германия в очередной раз нарушила принципы энергетической солидарности. К сожалению, попытка блокады без европейской солидарности чрезвычайно трудная"", - сказал он в эфире Polskie Radio.