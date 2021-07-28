В России будет еще одна авиакомпания-лоукостер

К лету следующего 2022 года на авиалинии в России выйдет еще одна авиакомпания-лоукостер – о его создании приняла решение S7 Group, сообщила глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

"Мы будем запускать новую лоукост-компанию", - сказала она, отметив, что лоукостер S7 Group будет использовать самолеты Airbus 320 neo на 186 кресел, передает ТАСС.

Ожидается, что новая компания начнет полеты в июле 2022 года.

Это будет отдельная компания с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью, но общий акционер сохранится, - добавила Филева.

Как будет называться новая авиакомпания, пока неизвестно.