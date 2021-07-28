Азербайджан и Турция создадут совместную тюркскую армию?

Баку и Анкара ведут переговоры относительно создания совместной тюркской армии, такое заявление сделал председатель парламента Турции Мустафа Шентоп в ходе пресс-конференции в Гяндже.

Он уточнил, что в рамках договоренностей, в том числе, устраиваются и военные учения обеих стран.

"Наша идея - одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей", - приводит слова политика Sputnik Азербайджан.