Власти Крыма выразили сдержанный оптимизм по ситуации с коронавирусом

Властям Крыма удается контролировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, - сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов.

"За последнюю неделю у нас ситуация стабилизируется", - рассказал Аксенов на заседании оперативного штаба, отметив, что за последние сутки выявлено лишь 379 заболевших, тогда как неделей ранее этот показатель превышал 400 случаев, передает РИА Новости.

Более сдержанно ситуацию оценила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, заявившая, что говорить о полной стабилизации ситуации преждевременно, так как она остается тяжелой и показатель заболеваемости держится на довольно высоких цифрах.

"Впервые за последние девять недель у нас нет взрывного роста, но мы держимся на высоких цифрах. Уровень заболеваемости неустойчивый и ситуация может измениться как в одну, так и в другую сторону", - рассказала она.

Напомним, антирекорд по числу заболевших на полуострове был установлен 17 июля – было зафиксировано 409 случаев заболевания.