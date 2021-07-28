Хабиб Нурмагомедов признан самой богатой российской звездой

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вновь оказался первым в списке "50 самых успешных звезд России" по версии издания Forbes.

Согласно журналу, в прошлом году спортсмен заработал $12 млн, а СМИ его упоминали 103 389 раз. Также Хабиб имеет наибольшее число фолловеров (29 144 297) на YouTube и в Instagram.

На втором месте расположился рэпер Алишер Моргенштерн с доходом в $7,4 млн. Его имя также оказалось в числе лидеров по запросам в "Яндексе", а по количеству упоминаний в социальных сетях (4 042 900 раз) он стал первым.

Третье место закрепила за собой певица и ведущая Ольга Бузова с доходом в $3,3 млн. Помимо этого, она является лидером по числу запросов в Google.

Стоит добавить, что в первой десятке оказались также Тимати, Сергей Шнуров, Александр Овечкин, Ксения Собчак, Баста, Артем Дзюба и Полина Гагарина.

Рейтинг формировался исходя из суммы годового дохода, числа подписчиков в Instagram и на YouTube, запросов в Google, упоминаний в СМИ, частоты упоминаний в социальных сетях.