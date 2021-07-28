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В Баку опровергли сообщения СМИ о встрече министров обороны России, Азербайджана и Армении

В Баку опровергли сообщения СМИ о встрече министров обороны России, Азербайджана и Армении

Главы оборонных ведомств России, Азербайджана и Армении проведут сегодня встречу в Москве, об этом сообщают, со ссылкой на министерство обороны РА, армянские СМИ.

Комментируя ситуацию на границе, в ведомстве упомянули, что в Москве сегодня пройдет трехсторонняя встреча министра обороны России Сергея Шойгу, его азербайджанского коллеги Закира Гасанова и первого замминистра обороны Армении Аршака Карапетяна, передает Sputnik Армения.

B Минобороны Азербайджана эти сведения опровергли. "Никаких встреч в Москве не планируется", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Азербайджан".

Напомним, в Минобороны АР сегодня сообщили, что российская сторона выдвинула инициативу объявить перемирие на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени (9.00 мск), Баку ее поддержал, армянская сторона продолжила обстрелы.

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