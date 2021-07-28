Ростовские пожарные всю ночь тушили особняк в центре города

Минувшей ночью в центре Ростова-на-Дону пылал частный трехэтажный дом на улице Центральной, - сообщили в региональном управлении МЧС России.

"Площадь пожара составила 200 кв м, из здания было эвакуировано 13 человек", - отметили в ведомстве, рассказав, что для тушения особняка привлекались 18 пожарных расчетов, передает "АиФ-Ростов".

Загорелся дом в 19:08, пожар был локализован в 20:40, а полностью потушен лишь наутро – в 7:30, очень много времени заняла проливка и разборка конструкций, - отметили в МЧС региона.

В огне пострадал 79-летний мужчина, с ожогами он был доставлен в больницу, - добавили в МЧС.