Пенсионерка пыталась покинуть Казахстан с поддельным ПЦР-тестом

Предъявившая поддельный ПЦР-тест сотруднику департамента санэпидконтроля жительница Костаная была оштрафована на 10 МРП за использование заведомо подложного документа, проинформировали в пресс-служба суда №2 города.

Уточняется, что нарушительница использовала справку 15 июня 2021 года при попытке вылета за пределы страны. По решению суда женщине придется выплатить штраф в размере 10 МРП.

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суд учел признание вины в совершении уголовного проступка и возраст женщины, передает Sputnik Казахстан.

Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.