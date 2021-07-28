Граждане Армении и России получили сроки за госизмену и шпионаж

В Ростовском областном суде зачитали приговор гражданам Армении и России, виновным в госизмене и шпионаже в пользу Украины, - сообщили сегодня в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину Армении Арарату Хачатряну и гражданину России Денису Лобову, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

За совершение преступлений, предусмотренных статьей 275 "Государственная измена" и статьей 276 "Шпионаж" УК РФ, суд приговорил Хачатряна к лишению свободы на 10 лет и 5 месяцев, а Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, отбывать срок они будут в колонии строгого режима.

Хачатрян и Лобов, действуя в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, занимались сбором сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий на Украину, - установило следствие.

Лобов в подвальном помещении своего дома производил предпродажную подготовку электронного оборудования, а Хачатрян организовывал его незаконное перемещение на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Получателем клистронов была государственная компания "Укроборонпром".