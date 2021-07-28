Медики подделывали сертификаты о вакцинации в Крыму

Правоохранителями Крыма был выявлен факт организации подделки сертификатов о прививках вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") сотрудниками здравоохранительных учреждений.

Установлено, что должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма выдали пять поддельных сертификатов о вакцинации. "При этом указанные граждане фактически привиты не были, тем самым подвергли угрозе заражения сторонних лиц инфекционным заболеванием", - говорится в сообщении.

По статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" возбуждено уголовное дело.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, а также крупный штраф.